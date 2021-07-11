للبيع .مجمع 5 فلل | على زاوية وشارعين | مدينة شخبوط أبوظبي

للبيع.مجمع 5فلل|على زاوية وشارعين|مدينة شخبوط أبوظبي فيلا رئيسية : الطابق الأرضي : غرفة نوم ماستر - صالة - مجلس نساء - مجلس - غرفة طعام - مطبخ - غرفة خادمة - غرفة غسيل غرفة جلوس - حديقة - حوش كبير - مواقف سيارة الطابق الأول : 5 غرف نوم ماستر - مطبخ - بلكونة - غرفة جلوس أما الفلل الأربعة الاخرى مكونة من : الطابق الأرضي : غرفة نوم - غرفة جلوس - مطبخ - غرفة غسيل - غرفة خادمة - غرفة طعام - مجلس - مجلس نساء - صالة الطابق الأول : 4 غرف نوم - مطبخ - غرفة جلوس - بلكونة كود رقم : CD 965391 0503070042