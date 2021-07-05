للبيع .مجمع 5 فلل | على زاوية وشارعين | مدينة شخبوط أبوظبي

للبيع.مجمع5فلل| مدينة شخبوط أبوظبي مجمع الفيلا الرئيسية : الطابق الأرضي :غرفة نوم ماستر - صالة - مجلس نساء - مجلس - غرفة طعام - مطبخ -غرفة خادمة - غرفة غسيل غرفة جلوس - حديقة - حوش كبير - مواقف سيارة الطابق الأول : 5غرف نوم ماستر - مطبخ - بلكونة - غرفة جلوس الفلل الأربعة الاخرى مكونة كل منها من : الطابق الأرضي : غرفة نوم - غرفة جلوس - مطبخ - غرفة غسيل - غرفة خادمة - غرفة طعام - مجلس - مجلس نساء - صالة الطابق الأول : 4 غرف نوم – مطبخ - غرفة جلوس - بلكونة كود رقم : CD 965391 0503070042