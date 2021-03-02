للبيع.مجمع 5 فلل | على زاوية وشارعين | مدينة شخبوط أبوظبي فيلا رئيسية مكونة من : طابق أرضي : غرفة نوم ماستر - صالة - مجلس نساء - مجلس - غرفة طعام - مطبخ - غرفة خادمة غرفة غسيل - غرفة جلوس - حديقة - حوش كبير - مواقف سيارة طابق أول : 5 غرف نوم ماستر - مطبخ - بلكونة - غرفة جلوس الفلل الأربعة مكونة من : طابق أرضي : غرفة نوم - غرفة جلوس - مطبخ - غرفة غسيل - غرفة خادمة - غرفة طعام - 2 مجالس طابق أول : 4 غرف نوم - مطبخ - غرفة جلوس - بلكونة مساحة الأرض : 22,365 قدم مربع كود رقم : CO 2006 0503070042