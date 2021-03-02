(للبيع)
|للبيع.مجمع 5 فلل | على زاوية وشارعين | مدينة شخبوط أبوظبي فيلا رئيسية مكونة من : طابق أرضي : غرفة نوم ماستر - صالة - مجلس نساء - مجلس - غرفة طعام - مطبخ - غرفة خادمة غرفة غسيل - غرفة جلوس - حديقة - حوش كبير - مواقف سيارة طابق أول : 5 غرف نوم ماستر - مطبخ - بلكونة - غرفة جلوس الفلل الأربعة مكونة من : طابق أرضي : غرفة نوم - غرفة جلوس - مطبخ - غرفة غسيل - غرفة خادمة - غرفة طعام - 2 مجالس طابق أول : 4 غرف نوم - مطبخ - غرفة جلوس - بلكونة مساحة الأرض : 22,365 قدم مربع كود رقم : CO 2006 0503070042
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|FINE HOME
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|2/3/2021
|رقم الإعلان:
|2085724
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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