(للبيع)
|للبيع.مجمع 5 فلل سكنية | 6 غرف لكل فيلا | مدينة خليفة أبوظبي كل فيلا مكونة من : 6 غرف نوم - مجلس - صالة - غرفة خادمة - مواقف سيارات - 7 حمامات - حديقة خلفية كود رقم : CD 981090 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 شركة فاين هوم العقاريه : شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA) تأسست الشركة منذ عام 2004،
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|FINE HOME
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|6/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110145
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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