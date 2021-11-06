للبيع.مجمع 5 فلل سكنية | 6 غرف لكل فيلا | مدينة خليفة أبوظبي كل فيلا مكونة من : 6 غرف نوم - مجلس - صالة - غرفة خادمة - مواقف سيارات - 7 حمامات - حديقة خلفية كود رقم : CD 981090 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 شركة فاين هوم العقاريه : شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA) تأسست الشركة منذ عام 2004،