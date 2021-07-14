للبيع. مجمع 5 فلل | حمام السباحة | السمحة أبوظبي مجمع 5 فلل اول ساكن مكون من : 11 شقق : 3 غرف نوم - صالة 3 شقق : غرفتين نوم - صالة غرفة حارس - 3 مداخل للمجمع - 2 مصعد - حمام سباحة مساحة الأرض : 21,797 قدم مربع كود رقم : CD 964591 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 شركة فاين هوم العقارية : شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA)