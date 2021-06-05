للبيع .مجمع 5 فلل | حمام السباحة السمحة أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع .مجمع 5 فلل | حمام السباحة السمحة أبوظبي مجمع 5 فلل اول ساكن مكون من : 11 شقق : 3 غرف نوم -صالة 3 شقق : غرفتين نوم - صالة مساحة الأرض : 21,797 قدم مربع غرفة حارس - 3 مداخل للمجمع - 2 مصعد - حمام سباحة كود رقم : CD 964591 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 شركة فاين هوم العقارية : شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA)
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: FINE HOME
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 5/6/2021
رقم الإعلان: 2096048
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