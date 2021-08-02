للبيع .مجمع 5 فلل | حديقة وحوش | مدينة شخبوط أبوظبي

للبيع.مجمع 5 فلل | مدينة شخبوط أبوظبي مجمع 5 فلل مكون من : الفيلا الرئيسية : الطابق الأرضي : غرفة نوم ماستر - صالة - مجلس نساء - مجلس - غرفة طعام - مطبخ - غرفة خادمة - غرفة غسيل غرفة جلوس - حديقة - حوش - مواقف سيارة الطابق الأول : 5 غرف نوم ماستر - مطبخ - بلكونة - غرفة جلوس الفلل الأربعة الاخرى مكونة من : الطابق الأرضي : غرفة نو م- غرفة جلوس - مطبخ - غرفة غسيل - غرفة خادمة - غرفة طعام - مجلس - مجلس نساء - صالة الطابق الأول : 4 غرف نوم - مطبخ - غرفة جلوس - بلكونة كود رقم : CD 965391 0503070042