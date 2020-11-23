للبيع.مجمع 5 فلل | حديقة وحوش | على زاوية وشارعين | مدينة شخبوط أبوظبي مجمع 5 فلل في مدينة شخبوط يقع على زاوية وشارعين مكون من الفيلا الرئيسية : طابق أرضي : غرفة نوم ماستر - صالة - مجلس نساء - مجلس - غرفة طعام - مطبخ - غرفة خادمة غرفة غسيل - غرفة جلوس - حديقة - حوش كبير - مواقف سيارة طابق أول : 5 غرف نوم ماستر - مطبخ - بلكونة - غرفة جلوس أما الفلل الأربعة الباقية مكونة كل منها من : طابق أرضي - طابق أول كودرقم : CO 2006