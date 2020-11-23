(للبيع)
|للبيع.مجمع 5 فلل | حديقة وحوش | على زاوية وشارعين | مدينة شخبوط أبوظبي مجمع 5 فلل في مدينة شخبوط يقع على زاوية وشارعين مكون من الفيلا الرئيسية : طابق أرضي : غرفة نوم ماستر - صالة - مجلس نساء - مجلس - غرفة طعام - مطبخ - غرفة خادمة غرفة غسيل - غرفة جلوس - حديقة - حوش كبير - مواقف سيارة طابق أول : 5 غرف نوم ماستر - مطبخ - بلكونة - غرفة جلوس أما الفلل الأربعة الباقية مكونة كل منها من : طابق أرضي - طابق أول كودرقم : CO 2006
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|23/11/2020
|رقم الإعلان:
|2073682
(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
اتصل