(للبيع)
|للبيع.مجمع 5 فلل | حديقة | على زاوية وشارعين | مدينة شخبوط أبوظبي الفيلا الرئيسية: طابق أرضي : غرفة نوم ماستر - صالة - مجلس نساء - مجلس - غرفة طعام - مطبخ - غرفة خادمة غرفة غسيل - غرفة جلوس - حديقة - حوش كبير - مواقف سيارة طابق أول : 5 غرف نوم ماستر - مطبخ - بلكونة - غرفة جلوس الفلل الأربعة الباقية مكونة كل منها من : طابق أرضي : غرفة نوم - غرفة جلوس - مطبخ - غرفة غسيل - غرفة خادمة - غرفة طعام مجلس - مجلس نساء - صالة طابق أول : 4 غرف نوم - مطبخ - غرفة جلوس - بلكونة كود رقم : CO 2006 0503070042
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|27/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077708
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