للبيع .مجمع 5 فلل جديد | حمام السباحة | السمحة أبوظبي هذا المجمع يحتوي على 5 فلل تتكون من 14 شقة مقسمة كالاتي : 11 شقة : 3 غرف - صالة 3 شقق : غرفتين - صالة حمام السباحة كود رقم : CO 117006 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733