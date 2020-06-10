للبيع | مجمع 5 فلل تحت الانشاء | مدينة خليفة أبوظبي مجمع 5 فلل تحت الانشاء كل فيلا مكونة منر: طابق أرضي : غرفتين نوم - غرفة عائلة - غرفة خادمة - مطبخ - حمامين طابق أول : 4 غرف نوم - 4 حمامات الرووف : غرفة نوم - غرفة خادمة مساحة الأرض : 20,500 قدم مربع مساحة البناء : 24,864 قدم مربع كود رقم : CO_736 يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0555065462 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم رخصة السيد سامح : 208990