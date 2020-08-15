(للبيع)
|للبيع | مجمع 5 فلل بمساحة 20,000 قدم مربع | مدينة شخبوط أبوظبي مجمع 5 فلل كل فيلا مكونة من : غرفة نوم ماستر - 3 غرف نوم - غرفة ضيوف - مجلس - صالة طعام - غرفة جلوس - مطبخ مخزن - غرفة خادمة - 7 حمامات مساحة الأرض : 20,000 قدم مربع كود رقم : CO 114362 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|15/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065061
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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3,500,000 درهم
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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