للبيع.مجمع 5 فلل | أول ساكن 7 غرف | مدينة محمد بن زايد أبوظبي مجمع أول ساكن جديد على شارعين كل فيلا مكونة من : الطابق الأرضي : مجلس - غرفة عائلة - غرفة طعام - غرفة معيشة - مطبخ - غرفة خادمة - 3 حمامات الطابق الأول : 4 غرف نوم - صالة - 4 حمامات الرووف : غرفتين نوم - صالة - حمامين توب رووف مساحة الأرض : 40,062 قدم مربع كود رقم : CD 965432 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سامح : 0555065462 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990