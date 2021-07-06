للبيع.مجمع 5 فلل | أول ساكن 7 غرف | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.مجمع 5 فلل | أول ساكن 7 غرف | مدينة محمد بن زايد أبوظبي مجمع أول ساكن جديد على شارعين كل فيلا مكونة من : الطابق الأرضي : مجلس - غرفة عائلة - غرفة طعام - غرفة معيشة - مطبخ - غرفة خادمة - 3 حمامات الطابق الأول : 4 غرف نوم - صالة - 4 حمامات الرووف : غرفتين نوم - صالة - حمامين توب رووف مساحة الأرض : 40,062 قدم مربع كود رقم : CD 965432 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سامح : 0555065462 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0555065462

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 6/7/2021
رقم الإعلان: 2099013
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