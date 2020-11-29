للبيع.مجمع 5 فلل أول ساكن | يطل على شارعين و زاوية | مدينة محمد بن زايد أبوظبي مجمع 5 فلل أول ساكن جديد على شارعين كل فيلا مكونة من : طابق أرضي : مجلس - غرفة عائلة - غرفة طعام - غرفة معيشة - مطبخ - غرفة خادمة - 3 حمامات طابق أول : 4 غرف نوم - صالة - 4 حمامات الرووف : غرفتين نوم - صالة - حمامين توب رووف مساحة الأرض : 40,062 قدم مربع كود رقم : CO 114561 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سامح : 0555065462 أو 0508351822