للبيع | مجمع 5 فلل أول ساكن | مدينة محمد بن زايد أبوظبي مجمع أول ساكن على شارعين كل فيلا مكونة من : 7 غرف نوم - مجلس - مطبخ - غرفة خادمة مساحة الأرض : 40,062 قدم مربع كود رقم : VI 114561 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733