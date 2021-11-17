للبيع.مجمع | 5 غرف نوم لكل فيلا | مدينة شخبوط أبوظبي كل فيلا مكونة من : 5 غرف نوم - مجلس - صالة طعام - صالة معيشة - مطبخ - 5 حمامات مساحة الأرض : 20,000 قدم مربع كود رقم : CD 978681 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733