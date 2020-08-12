للبيع | مجمع 4 فلل 6 غرف نوم وطابقين لكل فيلا | مدينة محمد بن زايد أبوظبي مجمع 4 فلل كل واحدة متكونة من : طابق أرضي : غرفة نوم ماستر مجلس صالة - مطبخ طابق أول : 4 غرف نوم ماستر - مطبخ تحضيري ر طابق الرووف : غرفة خادمة بحمام - غرفة غسيل المنطقة الخارجية : حدائق - مواقف سيارات مساحة الأرض : 30,000 قدم مربع كود رقم : CO 111409 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733