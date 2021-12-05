للبيع.مجمع 4 فلل | 6 غرف نوم لكل فيلا | مدينة خليفة أبوظبي كل فيلا مكونة من : 6 غرف نوم - صالة كبيرة - مجلس واسع - غرفة طعام - مطبخين مجهزين - 8 حمامات - غرفتين خادمة مساحة الأرض : 15,000 قدم مربع كود رقم : CD 978748 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733