للبيع.مجمع 4 فلل 6 غرف نوم لكل فيلا | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.مجمع 4 فلل 6 غرف نوم لكل فيلا | مدينة خليفة أبوظبي مجمع 4 فلل كل فيلا مكونة من : 6 غرف نوم - صالة كبيرة - مجلس واسع - غرفة طعام - مطبخين مجهزين 8 حمامات فخمة - غرفتين خادمة مساحة الأرض : 15,000 قدم مربع كود رقم : CO 114917 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 Fine Home International Group شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA)
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 23/11/2020
رقم الإعلان: 2073702
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