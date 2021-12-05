للبيع.مجمع 4 فلل | 5 غرف نوم لكل فيلا | الوثبة أبوظبي كل فيلا مكونة من : الطابق الأرضي :-غرفة نوم - مجلس - صالة طعام / معيشة - مطبخ - حمامين الطابق الأول : 4 غرف نوم - غرفة معيشة - 4 حمامات المجمع له دخل سنوي مساحة الأرض : 30,000 قدم مربع كود رقم : CD 978662 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733