للبيع.مجمع 4 فلل | 5 غرف نوم لكل فيلا | الوثبة أبوظبي مجمع 4 فلل كل فيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفة نوم - مجلس - صالة طعام – مطبخ - حمامين طابق أول : 4 غرف نوم - غرفة معيشة - 4 حمامات المجمع له دخل سنوي مساحة الأرض : 30,000 قدم مربع كود رقم : CO 13907 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733