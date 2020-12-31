(للبيع)
|للبيع.مجمع 4 فلل | 5 غرف نوم لكل فيلا | الوثبة أبوظبي مجمع 4 فلل كل فيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفة نوم - مجلس - صالة طعام و معيشة - مطبخ - حمامين طابق أول : 4 غرف نوم - غرفة معيشة - 4 حمامات المجمع له دخل سنوي مساحة الأرض : 30,000 قدم مربع كود رقم : CO 11907 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 05030700426 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 Fine Home International Group
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|31/12/2020
|رقم الإعلان:
|2078212
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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