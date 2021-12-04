للبيع.مجمع 4 فلل | 3 غرف نوم ماستر | مدينة محمد بن زايد أبوظبي يتكون المجمع من 4 فلل كل فيلا مكونة من : الطابق الأرضي : مجلس - غرفة الطعام - غرفة معيشة - صالة - مطبخ - حمامين الطابق الأول : صالة - بلكونتين - حمام الرووف : تيراس كبير توب رووف مساحة المجمع : 63,791 قدم مربع كود رقم : CD 964586 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733