للبيع.مجمع 4 فلل | 3 غرف نوم ماسترلكل فيلا | مدينة محمد بن زايد أبوظبي يسر شركة فاين هوم أن تقدم لكم كمبوند مميز يحتوي المجمع على 4 فلل كل فيلا مكونة من طابق أرضي : مجلس - غرفة الطعام - غرفة معيشة - صالة – مطبخ - حمامين طابق أول: 3 غرف نوم ماستر – صالة - بلكونتين - حمام الرووف : تيراس كبير توب رووف مساحة المجمع : 63,791 قدم مربع كود رقم : VI 117009 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404