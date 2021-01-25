للبيع.مجمع 4 فلل | 3 غرف نوم ماسترلكل فيلا | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.مجمع 4 فلل | 3 غرف نوم ماسترلكل فيلا | مدينة محمد بن زايد أبوظبي يسر شركة فاين هوم أن تقدم لكم كمبوند مميز يحتوي المجمع على 4 فلل كل فيلا مكونة من طابق أرضي : مجلس - غرفة الطعام - غرفة معيشة - صالة – مطبخ - حمامين طابق أول: 3 غرف نوم ماستر – صالة - بلكونتين - حمام الرووف : تيراس كبير توب رووف مساحة المجمع : 63,791 قدم مربع كود رقم : VI 117009 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: FINE HOME
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 25/1/2021
رقم الإعلان: 2081290
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