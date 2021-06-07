للبيع.مجمع 4 فلل | موقع مميز | مدينة خليفة أبوظبي مجمع 4 فلل يقع على زاويتين و 3 شوارع كل فيلا مكونة من : 5 غرف نوم ماستر - مجلس كبير- 3 مطابخ - 3 صالات - غرفة خادمة - غرفة سائق تبلغ مساحة الأرض : 44,000 قدم مربع كود رقم : CD 965394 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733