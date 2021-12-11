للبيع.مجمع 4 فلل | موقع متميز | مدينة خليفة أبوظبي الفيلا رقم 1 & الفيلا رقم 4 تتكون كل منها من : شقة : غرفتين - صالة 3 شقق : غرفة - صالة أستوديو الفيلا الثانية مكونة من : شقة : 3 غرف - صالة شقة : غرفتين - صالة شقتين : غرفة - صالة الفيلا الثالثة مكونة من : شقتين : غرفتين - صالة شقتين : غرفة - صالة كود رقم : CD 981134 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404