للبيع .مجمع 4 فلل | موقع متميز | دخل سنوي | مدينة محمد بن زايد أبوظبي مجمع 4 فلل يقع على زاوية كل فيلا مكونة من الطابق الأرضي : مجلس - غرفة طعام - غرفة عائلة - مطبخ الطابق الأول : 3 غرف نوم - غرفة نوم ماستر - غرفة عائلة ملحق خارجي : غرفة خادمة - غرفة سائق - غرفة غسيل - مطبخ كود رقم : CD 979962 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733