للبيع.مجمع 4 فلل | منطقة الهيلي | مدينة العين مجمع 4 فلل كل فيلا تتكون من : 6 غرف نوم ماستر - مجلس - صالة - غرفة خادمة - غرفة سائق - مخزن - غرفة غسيل - مطبخين - 4 مواقف سيارات كود رقم : CD 980182 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سامح : 0555065462 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733