للبيع.مجمع 4 فلل |منطقة الهيلي مدينة العين

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.مجمع 4 فلل |منطقة الهيلي مدينة العين مجمع 4 فلل كل فيلا تتكون من : 6 غرف نوم ماستر - مجلس - صالة - غرفة خادمة - غرفة سائق - مخزن - غرفة غسيل - مطبخين - 4 مواقف سيارات كود رقم : CD 980182 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سامح : 0555065462 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0555065462

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العنوان: - العين
العين -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 10/8/2021
رقم الإعلان: 2102198
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صورة الاعلان: للبيع.مجمع 4 فلل |منطقة الهيلي مدينة العين - في العين الإمارات

للبيع.مجمع 4 فلل |منطقة الهيلي مدينة العين

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للبيع.مجمع 4 فلل |منطقة الهيلي مدينة العين مجمع 4 فلل كل فيلا تتكون من : 6 غرف نوم ماستر - مجلس - ص.
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(للبيع)

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صورة الاعلان: للبيع.مجمع 4 فلل | منطقة الهيلي | مدينة العين - في العين الإمارات

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العنوان:

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