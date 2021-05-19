(للبيع)
|للبيع.مجمع 4 فلل | منطقة الهيلي مدينة العين مجمع 4 فلل كل فيلا تتكون من : 6 غرف نوم ماستر - مجلس - صالة - غرفة خادمة - غرفة سائق - مخزن - غرفة غسيل - مطبخين - 4 مواقف سيارات كود رقم : CD 980182 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سامح : 0555065462 أو 0508351822 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0555065462
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|العنوان:
|- أبوظبي
العين - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|19/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094257
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