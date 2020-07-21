(للبيع)
|للبيع | مجمع 4 فلل | منطقة الكرامة | أبوظبي مجمع 4 فلل كل فيلا مكونة من : طابق أرضي : مجلس - صالة - صالة طعام - مطبخ - حمامين - موقف سيارات طابق أول : غرفتين نوم - صالة - غرفة دراسة - غرفة خادمة - حمامين الرووف : غرفة نوم - صالة - تيراس توب رووف (تيراس) مساحة الأرض : 6,400 قدم مربع كود رقم : CO 111009 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|21/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063470
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