للبيع.مجمع 4 فلل مميز في مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

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صورة الاعلان: للبيع.مجمع 4 فلل مميز في مدينة خليفة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

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للبيع.مجمع 4 فلل مميز في مدينة خليفة أبوظبي هذا المجمع مكون من 4 فلل كل فيلا مكونة من : غرفتين نوم ماستر - 5 غرف نوم فخمة- مجلس كبير - صالة - مطبخ - 7 حمامات فخمة مساحة الأرض : 22,500 قدم مربع كود رقم : VI 2573 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 15/4/2020
رقم الإعلان: 2057951
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