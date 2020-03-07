للبيع.مجمع 4 فلل مميز في مدينة خليفة أبوظبي هذا المجمع الفخم مكون من 4 فلل كل فيلا مكونة من : غرفتين نوم ماستر - 5 غرف نوم فخمة- مجلس - صالة - مطبخ كبير- 7 حمامات فخمة مساحة الأرض : 22,500 قدم مربع كود رقم : VI 2573 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733