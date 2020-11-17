للبيع .مجمع 4 فلل مميز | الكرامة | أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع .مجمع 4 فلل مميز | الكرامة | أبوظبي مجمع 4 فلل كل فيلا مكونة من : طابق أرضي : مجلس - صالة - صالة طعام - مطبخ - حمامين - موقف سيارات طابق أول : غرفتين نوم - صالة - غرفة دراسة - غرفة خادمة - حمامين الرووف : غرفة نوم - صالة - تيراس توب روف ( تيراس ) مساحة الأرض : 6,400 قدم مربع كود رقم : CO 111009 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 17/11/2020
رقم الإعلان: 2072863
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