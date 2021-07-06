للبيع.مجمع 4 فلل | مع مرافق كثيرة | مدينة محمد بن زايد أبوظبي مجمع 4 فلل مقسم إلى : الفيلا الرئيسية مكونة من : 5 غرف نوم - مجلسين - غرفة خادمة - مطبخين - غرفة غسيل - مخزن حديقة - مصعد - مواقف سيارات ثلاث فلل كل منها مكونة من : 5 غرف نوم - صالة - مطبخ مواقف خاصة لكل فيلا مساحة الأرض : 31,219 قدم مربع كود رقم : CD 965327 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733