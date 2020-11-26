للبيع.مجمع 4 فلل | مساحة 22,500 قدم مربع | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.مجمع 4 فلل | مساحة 22,500 قدم مربع | مدينة خليفة أبوظبي مجمع 4 فلل كل فيلا مكونة من طابق أرضي : غرفة نوم للضيوف - غرفة للمعيشة - صالة جلوس - غرفة خادمة مع حمام - مطبخ مغاسل - حمامين - كراج سيارات طابق أول : غرفة نوم ماستر مع خزائن ملابس - 3 غرف نوم مع خزائن ملابس - مطبخ تحضيري - 4 حمامات مساحة الأرض : 22,500 قدم مربع المجمع له دخل سنوي كود رقم : CO 116047 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 26/11/2020
رقم الإعلان: 2074095
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