(للبيع)
|للبيع.مجمع 4 فلل | مساحة 22,500 قدم مربع | مدينة خليفة أبوظبي مجمع 4 فلل كل فيلا مكونة من طابق أرضي : غرفة نوم للضيوف - غرفة للمعيشة - صالة جلوس - غرفة خادمة مع حمام - مطبخ مغاسل - حمامين - كراج سيارات طابق أول : غرفة نوم ماستر مع خزائن ملابس - 3 غرف نوم مع خزائن ملابس - مطبخ تحضيري - 4 حمامات مساحة الأرض : 22,500 قدم مربع المجمع له دخل سنوي كود رقم : CO 116047 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|26/11/2020
|رقم الإعلان:
|2074095
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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