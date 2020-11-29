(للبيع)
|للبيع.مجمع 4 فلل | مرافق كثيرة | حديقة | مصعد | مدينة محمد بن زايد أبوظبي مجمع 4 فلل مقسم إلى : الفيلا الرئيسية مكونة من : 5 غرف نوم - مجلسين - غرفة خادمة - مطبخين - غرفة غسيل - مخزن حديقة - مصعد - مواقف سيارات ثلاث فلل كل منها مكونة من : 5 غرف نوم - صالة - مطبخ - مواقف خاصة لكل فيلا مساحة الأرض : 31,219 قدم مربع كود رقم : CO 113745 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|29/11/2020
|رقم الإعلان:
|2074514
(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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