للبيع.مجمع 4 فلل | مدينة محمد بن زايد أبوظبي يتكون المجمع من 4 فلل : الفيلا الرئيسية مكونة من: (جناحين كل جناح مكون من ( غرفة نوم ماستر + صالة + مطبخ صغير) 8 غرف نوم ماستر - 3 صالات - 3 مجالس ملاحق خارجية 3 فلل كل فيلا مكونة من : 4 غرف نوم - مجلس - مطبخين - 4 حمامات كود رقم : CD 973111 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / ابراهيم : 0508351822 رقم الرخصة : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733