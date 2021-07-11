للبيع.مجمع 4 فلل | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.مجمع 4 فلل | مدينة محمد بن زايد أبوظبي يتكون المجمع من ( 4 ) فلل : الفيلا الرئيسية مكونة من : جناحين كل جناح مكون من ( غرفة نوم ماستر + صالة + مطبخ صغير) - 8 غرف نوم ماستر 3 صالات - 3 مجالس ملاحق خارجية 3 فلل كل فيلا مكونة من : 4 غرف نوم - مجلس - مطبخين - 4 حمامات كود رقم : CD 973111 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / ابراهيم : 0508351822 رقم الرخصة : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: FINE HOME
التليفون: 0508351822

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - ابوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 11/7/2021
رقم الإعلان: 2099532
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