(للبيع)
|للبيع | مجمع 4 فلل | مدينة محمد بن زايد أبوظبي مجمع 4 فلل رائع 6 غرف نوم كل واحدة متكونة من : طابق أرضي : غرفة نوم ماستر - مجلس - صالة - مطبخ بمخزن صغير طابق أول : 4 غرف نوم ماستر - مطبخ تحضيري صغير طابق الروف : غرفة خادمة بحمام - غرفة غسيل المنطقة الخارجية : حدائق + مواقف سيارات مساحة الأرض : 30,000 قدم مربع كود رقم : VI 111409 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|8/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062513
اتصل
اتصل
(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل