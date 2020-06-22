للبيع | مجمع 4 فلل | مدينة شخبوط أبوظبى المجمع مكون من 4 فلل كل فيلا مكونة من: 12 شقة كل شقة مكونة من : 3 غرف نوم - حمامين - صالة كبيرة - مطبخ المنطقة الخارجية : مواقف السيارات مفتوحة - حديقة مفتوحة مساحة الأرض : 22,500 قدم مربع الدخل : 600 ألف درهم سنويا ملحوظة : الملحق الخارجي موجر كود رقم : VI 114644 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404