للبيع.مجمع 4 فلل | مدينة خليفة أبوظبي كل فيلا مكونة من طابق أرضي : غرفة نوم - غرفة للمعيشة - صالة - غرفة خادمة - مطبخ - مغاسل - حمامين - كراج سيارات طابق أول : غرفة نوم ماستر - 3 غرف - مطبخ تحضيري - 4 حمامات مساحة الأرض : 22,500 قدم مربع المجمع له دخل سنوي كود رقم : CO 116047 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 Fine Home International Group