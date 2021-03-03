(للبيع)
|للبيع.مجمع 4 فلل | مدينة خليفة أبوظبي كل فيلا مكونة من طابق أرضي : غرفة نوم - غرفة للمعيشة - صالة - غرفة خادمة - مطبخ - مغاسل - حمامين - كراج سيارات طابق أول : غرفة نوم ماستر - 3 غرف - مطبخ تحضيري - 4 حمامات مساحة الأرض : 22,500 قدم مربع المجمع له دخل سنوي كود رقم : CO 116047 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 Fine Home International Group
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|3/3/2021
|رقم الإعلان:
|2085872
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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