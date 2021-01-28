للبيع.مجمع 4 فلل | مدينة بنى ياس أبوظبي مجمع 4 فلل مقسم الى شقق كل فيلا تحتوى على 6 شقق 18 شقة : غرفتين - صالة 6 شقق : غرفة - صالة مساحة الأرض : 15,500 قدم مربع المجمع له دخل سنوي كود رقم : CO 116014 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمي ر: 54404 رقم رخصة السيد سامح : 208990 Fine Home International Group