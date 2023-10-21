(For Sale)
|للبيع مجمع 4 فلل مدحل خاص حوش عائد سنوي في ربدان مجمع 4 فلل كل فيلا مكونة من 7 غرف نوم مجلس غرفة طعام غرفة معيشة غرفة خادمه غرفة غسيل مطبخ ملاحظة : يوجد لكل فيلا مدخل خاص و حوش مساحة الارض: 15,000 قدم مربع لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير : 0503070042 الرقم المرجعي CD982732 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|ربدان
|Telephone:
|026592300
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|- ربدان
Abu Dhabi - United Arab Emirates
|Ad Information:
|Price:
|Call
|Posting Date:
|21/10/2023
|Ad Number:
|2246756
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
Call
Call
Call
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call