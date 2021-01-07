(للبيع)
|للبيع.مجمع 4 فلل للبيع | مدينة بنى ياس أبوظبي مجمع 4 فلل مقسم الى شقق 18 شقة : غرفتين - صالة 6 شقق : غرفة - صالة مساحة الأرض : 15,500 قدم مربع المجمع له دخل سنوي كود رقم : CO 116014 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم رخصة السيد سامح : 208990 Fine Home International Group شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA).
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|FINE HOME
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|7/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079067
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