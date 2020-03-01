للبيع.مجمع 4 فلل في منطقة الوثبة الجنوبية أبوظبي كل فيلا مكونة من : 5 غرف نوم - مجلس - صالة - مطبخ - 5 حمامات مساحة الأرض : 30,000 قدم مربع كود رقم : VI 13907 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733