للبيع.مجمع 4 فلل في منطقة الوثبة الجنوبية أبوظبي كل فيلا مكونة من : 5 غرف نوم - مجلس - صالة - مطبخ - 5 حمامات مساحة الأرض : 30,000 قدم مربع كود رقم : VI 13907 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 رخصة التسجيل العقاري : 53733 نبذة عن مدينة أبوظبي : تعد أبوظبي، عاصمة دولة الامارات العربية المتحدة، واحدة من أكثر مدن العالم ازدهاراً