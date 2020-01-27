(للبيع)
|للبيع.مجمع 4 فلل في منطقة الوثبة الجنوبية أبوظبي كل فيلا مكونة من : 5 غرف نوم - مجلس - صالة - مطبخ - 5 حمامات مساحة الأرض : 30,000 قدم مربع كود رقم : VI 13907 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 رخصة التسجيل العقاري : 53733 نبذة عن مدينة أبوظبي : تعد أبوظبي، عاصمة دولة الامارات العربية المتحدة، واحدة من أكثر مدن العالم ازدهاراً
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|27/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050623
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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